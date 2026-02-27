Hoffman (GSMA) asegura que el MWC nunca tuvo "en la agenda" estar 20 años en Barcelona

Archivo - El CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., John Hoffman - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA, John Hoffman, ha asegurado este viernes que el Moblie World Congress (MWC) nunca tuvo "en la agenda" estar 20 años en Barcelona, que nunca se hubiera imaginado estar hablando de tanta longevidad en la capital catalana y ha afirmado que este viaje increíble tiene una larga vida por delante.

"Sucedió gracias a una era de cooperación, de respeto mutuo y, en mi opinión, de beneficio mutuo. Hemos evolucionado mucho, pasando de hablar entre nosotros a tener la capital mundial de la telefonía móvil, las fiestas de la ciudad anfitriona, la colaboración público-privada, la longevidad y la larga cola como componentes fuertes", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia recogida por Europa Press.

En la misma entrevista también ha participado el director general de MWCapital, Francesc Fajula, que ha recordado que el MWC en sus inicios se llamaba 3GSM World Congress, por la tecnología 3G de entonces: "Traspasó la barrera de un evento que fuera puramente para la industria de las telecomunicaciones. Y ahora es un super evento que dura todo el año y que además tiene que ver con el futuro".

Hoffman ha destacado que la colaboración público-privada ha dado al MWC la oportunidad "desconocida" de seguir creciendo y convertir al evento en socios en el desarrollo del ecosistema en Barcelona, Catalunya y España.

Para Fajula, el MWC ha puesto a Barcelona en el mapa como "un sitio relevante donde se deciden temas relevantes" de tecnología a nivel europeo.

HALL 0

Preguntados por la inauguración en 2028 del Hall 0 del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, Hoffman ha señalado que el Hall 0 es "una oportunidad fantástica" que brinda al MWC oportunidades de crecimiento y apuesta por estar otros 20 años en Barcelona

Fajula, por su parte, ha expresado que se han vivido 20 años muy excitantes y que los próximos 20 años lo van a ser más: "Esto es el aperitivo, es el inicio de una revolución que estamos sólo vislumbrando de forma muy sutil y lo vamos a vivir, espero que en Barcelona, en el MWC, los próximos 20 años".