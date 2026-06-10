Hoffman (GSMA) espera "atraer más interés" para el MWC con el futuro Hall Zero

Archivo - El CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., John Hoffman, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA Ltd, John Hoffman, ha afirmado que espera "atraer más interés" para el Mobile World Congress (MWC) cuando el futuro Hall Zero del recinto Gran Via de Fira de Barcelona esté en funcionamiento, algo que está previsto para 2028, en una entrevista a Europa Press.

Ha añadido que la previsión es que haya más empresas, corporaciones, industrias y ecosistemas que puedan participar en el salón, aunque ha asegurado que la principal ventaja será que se podrá reducir la densidad de personas durante el congreso.

"El martes por la tarde es muy difícil moverse por el Pabellón 3 y si podemos mover algunos espacios para que haya un poco menos de densidad, creo que es una buena cosa", ha explicado.

Ha dicho que "en un mundo perfecto" la ampliación se habría hecho con 10.000 o 15.000 metros cuadrados más cada año durante dos o tres años, pero que esto no era posible y que el salón ganará, de golpe, 60.000 metros cuadrados.

Preguntado por el aumento de asistentes previsto con la ampliación del recinto, Hoffman ha explicado que, como mínimo, serán 20.000 personas más, ya que el Talent Arena se podrá celebrar en el recinto Gran Via, aunque ha estimado que el número de asistentes crezca en 30.000.

MANTENDRÁ SU PAPEL

Hoffman ha asegurado que su papel durante el MWC no cambiará a pesar de que a partir del 1 de julio dejará su cargo de ceo de GSMA Ltd y pasará a ser el presidente de la compañía.

"Continuaré haciendo lo que he estado haciendo", ha insistido, y ha explicado que el cambio de rol no hará que trabaje menos en Barcelona, pero sí que le permitirá tener menos protagonismo en otros eventos organizados por la compañía en otros países.

Preguntado por el legado que dejará en la ciudad, Hoffman ha dicho que espera que se le relacione con "la profesionalidad y haber hecho lo que se dijo que se haría, y haberlo hecho bien".

"Quiero ser capaz de mirarme en el espejo por la mañana y estar contento con el reflejo. No buscas la gratificación personal, solo quieres hacer tu trabajo y hacerlo bien pase lo que pase. Y pienso que hemos hecho un buen trabajo aquí", ha afirmado.

BARCELONA

Hoffman ha destacado la "mentalidad luchadora" y el ambiente competitivo de Barcelona, que ha permitido que la ciudad y MWC crecieran juntos en las dos décadas que han pasado desde la primera edición, en 2006.

Por otro lado, ha puesto en valor que el Mobile World Congress (MWC) lleva "turismo de calidad, orientado a los negocios y profesional" a Barcelona.

Ha añadido que este tipo de turismo es respetuoso y que gasta dinero: "No es solo llegar e irse aprovechándose de todo".