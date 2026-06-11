Hoffman (GSMA) no ve "un mal intercambio" para Barcelona acoger el MWC e ingresar 600 millones

Archivo - El ceo de GSMA Ltd, John Hoffman - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA Ltd, John Hoffman, ha expresado este jueves que no ve como "un mal intercambio" para Barcelona acoger el Mobile World Congress (MWC) una semana e ingresar a cambio 600 millones de euros y ha asegurado el evento proyecta el ecosistema empresarial y la comunidad al resto del mundo.

"Durante una semana al año, Barcelona se convierte en una historia global sobre tecnología, como hace Davos con la política. Se publican miles y miles de artículos. Llega gente a la ciudad que piensa que es un lugar atractivo y que después puede volver de vacaciones o traer negocios", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Preguntado por en qué beneficia el congreso a una persona corriente, Hoffman ha señalado que para algunas personas "probablemente" sea tanto una incomodidad como un beneficio.

"Seamos honestos: alguien que viva en el Poble-sec o en otra zona puede decir que le perjudica y que no le ayuda. A escala micro, puede tener toda la razón. A escala macro, en cambio, le beneficia de muchas maneras", ha dicho.

Ha tachado de "algo muy singular" la relación que el MWC tiene con las instituciones, tanto locales de Barcelona como autonómicas y estatales.

EDICIÓN DE 2027

Sobre la edición de 2027, ha explicado que en el proceso de venta de espacio se va "más avanzado" este año que nunca en la historia del evento.

Preguntado por el rechazo social que ha provocado la creciente presencia de empresas militares en el MWC, ha explicado el evento es una "comunidad abierta" y que, pese a que no quiere convertirse en una feria militar, ha apuntado que hay empresas militares porque también hay países con esas necesidades.

"Forma parte de nuestra expansión. Mientras una empresa no esté sancionada, es bienvenida", ha dicho.