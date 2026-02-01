La industria audiovisual se cita en Barcelona para un ISE 2026 centrado en IA y ciberseguridad

Archivo - Visitantes de la edición 2025 de la feria del sector audiovisual ISE - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La industria audiovisual mundial volverá a citarse en Barcelona la semana próxima para la nueva edición del Integrated Systems Europe (ISE) 2026, que este año se centrará en el impacto de la inteligencia artificial (IA) y los retos en materia de ciberseguridad, con nuevas propuestas y la previsión de batir las cifras récord de 2025.

El evento, que regresará del 3 al 6 de febrero al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, incrementará su superficie expositiva hasta los 101.000 m2 (un 9,7% más que en 2025), superará los 1.700 expositores (+6,5%) y se muestra "optimista" con sobrepasar los más de 83.000 visitantes de la anterior edición, en la que registró un impacto económico de 520 millones de euros (+11%).

A escasos días de su inicio, se espera una fuerte presencia de asistentes procedentes de España, China, Reino Unido, la región DACH (Alemania, Austria y Suiza), el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Francia y Estados Unidos, así como un "fuerte aumento" de latinoamericanos, cuya presencia ha crecido en los registros.

La feria contará con siete zonas que se agrupan en áreas temáticas: Audio; Broadcast AV; Digital Signage; Iluminación y Staging; Multitecnología; Residencial y Edificios Inteligentes; y Comunicaciones Unificadas y Tecnología Educativa.

Dos de sus grandes novedades son el CyberSecurity Summit, que verá la luz el jueves 5 de febrero para abordar los retos de ciberseguridad, y Spark, una nueva propuesta dedicada a las industrias creativas que estará presente del 3 al 6 de febrero y que contará con una experiencia en colaboración con Tomorrowland.

BARCELONA: SEDE QUE "FUNCIONA MUY BIEN"

En una entrevista a Europa Press, el director general del ISE, Mike Blackman, aseguró que Barcelona es una sede "muy abierta y que funciona muy bien", al tiempo que puso en valor el alineamiento político que hay en el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno.

Sobre Fira de Barcelona, sostuvo que es "una gran instalación, moderna y uno de los cinco recintos más grandes de Europa", y ensalzó el ecosistema local y la colaboración de las administraciones, aunque lamentó que el Hall Zero no esté listo en 2027, como estaba previsto.

Un informe de Acció, agencia para la competitividad de la empresa del Govern, pone de manifiesto la presencia de grandes tecnológicas como Apple, Amazon y Dolby en Catalunya y de infraestructuras estratégicas como Catalunya Media City (en las Tres Xemeneies), con una inversión total estimada de 450 millones de euros, y la ampliación del Parc Audiovisual de Catalunya.

SECTOR EDUCATIVO

Este año, el ISE se ha aliado con EdTech Congress Barcelona, que se celebrará de forma paralela al salón los días 4 y 5 de febrero en el Palau de Congressos de Barcelona, coorganizado también con EdTech Cluster y Fira de Barcelona, y que analizará cómo la IA puede mejorar el sector educativo.

La educación también será protagonista en Connected Classroom, una iniciativa impulsada por Logitech que vuelve por segundo año con 120 m2 de experiencias inmersivas centradas en IA, Realidad Virtual y formación híbrida.

PONENTES DESTACADOS

El programa de conferencias contará con 340 voces expertas, entre las que destacan nombres como Sol Rahidi, una de las precursoras de la aplicación de la IA en grandes corporaciones, que protagonizará una sesión el 4 de febrero sobre por qué la gobernanza y la ciberseguridad son cada vez más críticas para iniciativas de IA.

También estará presenten el artista Matt Clark, fundador de United Visual Artists y responsable del mapping de este año en Casa Batlló, titulado 'Hidden Order' y programado para los días 31 de enero y 1 de febrero para celebrar la llegada del ISE 2026.

UN SECTOR EN EXPANSIÓN

Según el citado informe de Acció, el sector audiovisual facturó 9.120 millones de euros en Catalunya en 2024 (últimos datos disponibles), un 5,6% más que en 2023, con más de 4.000 empresas que ocupan a cerca de 45.000 personas y representando el 2,9% del PIB catalán.

A nivel mundial, la facturación mundial alcanzó los 3.000 millones de dólares en 2024 y se prevé que supere los 3.500 millones en 2029.