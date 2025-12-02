ISE 2026 ofrece un Innovation Park renovado para conectar a inversores y startups

Archivo - Visitantes a la feria ISE 2026. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Integrated Systems Europe (ISE) contará de nuevo con el espacio Innovation Park, que se renueva y amplía para conectar directamente a inversores y startups del sector audiovisual, informa la organización en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 3 al 6 de febrero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y está previsto que el Innovation Park cuente con 130 estands y que participen empresas que vuelvan a participar en la feria tras al menos tres años de ausencia.

El director general de ISE, Mike Blackman, ha explicado que es "un espacio dinámico donde startups, compradores e inversores pueden reunirse para explorar el futuro del audiovisual y de la integración de sistemas".

El espacio estará ubicado en el centro del Congress Square y contará con el Pitching Stage, pensado para facilitar contactos de negocio de alto valor.

También acogerá el Investor Forum que se celebrará en el día de apertura y un programa de eventos de networking para startups durante toda la semana.