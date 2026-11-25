Archivo - Espectáculo de drones en el ISE 2026 - MICHIEL TON / ISE - Archivo

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El congreso Integrated Systems Europe (ISE) se celebrará del 2 al 5 de febrero de 2027 con más espacio expositivo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y una mayor presencia en el recinto de Montjuïc a través de los eventos Spark y EdTech Congress.

En el pabellón 4 de Gran Via, el ISE Enterprise Broadcast Studio --impulsado por AVIXA TV-- mostrará un estudio de producción y emisión en funcionamiento, producto pensado para que las compañías puedan asumir la producción de sus propios contenidos en el día a día, informa ISE este miércoles en un comunicado.

El Smart Workplace, presentado por Forté e ISE, permitirá descubrir una experiencia inmersiva y práctica que recrea una jornada laboral con la IA integrada: desde la llegada y la orientación dentro del edificio hasta salas de reuniones inteligentes.

La propuesta, que reunirá soluciones de Crestron, Legrand AV o Microsoft, mostrará cómo la IA, los espacios inteligentes y las experiencias conectadas se combinan para mejorar la colaboración, agilizar las operaciones y aumentar la productividad.

EXPERIENCIA VIP

El congreso, además, estrenará una experiencia VIP, cuyo centro será la sala VIP situada en la Tibidabo Suite & Garden, un espacio disponible durante toda la jornada con zonas de trabajo, comida y bebidas.

ISE conectará la fachada del acceso sur con el cielo del recinto de Gran Via en una experiencia visual dirigida por la directora creativa y artista digital francesa Alice Labourel, bajo el título 'The Waking Cabinet'.

Los visitantes podrán interactuar con la obra mediante un juego que dará paso a un espectáculo en la pantalla del acceso sur y culminará con una coreografía aérea de 1.500 drones.

Los espectáculos de drones y de la pantalla del acceso sur tendrán lugar del martes 2 al jueves 4 de febrero a partir de las 18.00 horas.

SPARK Y EDTECH CONGRESS

El espacio Spark reunirá a profesionales del cine, la televisión, los videojuegos, la música, el entretenimiento en directo y el diseño, y mostrará cómo las disciplinas creativas y la tecnología confluyen para dar lugar a nuevas formas de contenido y experiencias para el público.

El EdTech Congress, por su lado, conectará a representantes del sector educativo, responsables de políticas públicas, instituciones y proveedores tecnológicos para analizar la manera en la que la innovación digital está transformando la enseñanza, el aprendizaje y los sistemas educativos.