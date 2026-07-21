La librería Casa Anita de Barcelona, Premio Boixareu Ginesta de los editores - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha otorgado el Premio Boixareu Ginesta al librero del año a la librería Casa Anita de Barcelona, que se entregará en el marco de la Feria Internacional del Libro Liber, que se celebrará en la capital catalana del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Con el galardón, los editores reconocen su trayectoria de más de dos décadas como espacio de referencia en literatura infantil y juvenil e ilustración, así como su compromiso con la promoción de la lectura, la creación artística y la vida cultural de su entorno, informa este martes en un comunicado la FGEE y Fira de Barcelona.

Al frente del proyecto se encuentra Oblit Baseiria Virgili, licenciada en Filología por la Universitat de Barcelona y con amplia trayectoria en el ámbito editorial que, tras su paso por Columna Edicions y Grupo Planeta, donde ejerció como directora editorial, impulsó en 2004 la librería.

Ubicada en el barrio de Gràcia, Casa Anita ha establecido una estrecha relación con su entorno y ha participado en másteres y programas vinculados a la literatura infantil y la biblioteca escolar en España y Sudamérica.

Casa Anita ha desarrollado propuestas artísticas y literarias dirigidas a alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria y mantiene una colaboración activa con centros escolares, y en los últimos años ha ampliado su actividad con la apertura del Obrador, que funciona como sala de exposiciones, taller creativo y punto de encuentro para presentaciones.

La librería recibirá el Premio Boixareu Ginesta el 30 de septiembre en un acto en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) durante el Liber 2026, en un acto en que también se reconocerá a la Biblioteca Regional de Murcia, 'ABC Cultural' y la serie 'Anatomía de un instante'.