Más de 100 empresas con ofertas de trabajo concretas estarán en el Saló de l'Ocupació.

Más de 100 empresas y entidades con procesos de selección de personal abiertos o interesadas en incorporar talento a corto plazo estarán presentes en el Saló de l'Ocupació, que tendrá lugar del 15 al 16 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, informa la entidad ferial en un comunicado este viernes.

Con más de 600 vacantes por cubrir en total, una veintena de compañías presentarán ofertas de trabajo y los perfiles que necesitan en la nueva zona de stands del salón; más de 50 lo harán en los 6 job marketplaces que organiza Barcelona Activa; y el resto, en la feria "Sí, i millor", dedicada a personas con discapacidad.

Algunos de los sectores que estarán presentes para buscar talento serán los de las energías renovables, la distribución y el comercio, la banca digital, la industria, la aviación comercial, la atención a la dependencia o el fitness.

En concreto, ofrecerán puestos de trabajo vinculados a la administración, la ingeniería, el análisis de datos, la sostenibilidad, los recursos humanos, la programación, la gestión comercial, la construcción, la atención domiciliaria o perfiles relacionados con la logística y los servicios, entre otros.

Entre las empresas presentes, destacan nombres como 3Cat, CaixabankTech, Cementos Molins, Grup Bon Preu, Vueling Airlines, Hertz, Leroy Merlin, Laserum, Eurofitness Ubae Sport o el RACC.

JOB MARKETPLACES E INCLUSIÓN

El Saló de l'Ocupació incorpora 6 job marketplaces de la mano de Barcelona Activa sobre comercio, biomedicina y salud, economía azul, retail, tecnologías de la información y datos y un marketplace multisectorial, que agrupará a compañías del distrito 22@.

En estos espacios se presentan más de 150 vacantes, se facilitan entrevistas exprés de candidatos con empresas que quieren cubrir puestos de trabajo y las personas interesadas deben inscribirse online en las ofertas que más les interesen a través de la web del salón.

Por otro lado, la feria "Sí, i millor", dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad, contará con la participación de 28 empresas, fundaciones y centros especiales de trabajo que recogerán currículums y entrevistarán activamente a los candidatos para cubrir cerca de un centenar de vacantes.

Entre ellas, hay organizaciones como Fundación Adecco, Fundación Randstad, Agunsa Europa, Amphora Logistics, AstraZeneca, Grífols, Optima Facility, Eulen Group, Mapfre, Miton, Seur y Eurofirms Foundation.