Nikolas Badminton y a Ayumi Moore Aoki, ponentes del congreso Smart City Expo World

Nikolas Badminton y Ayumi Moore Aoki - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Smart City Expo World Congress, evento sobre las ciudades inteligentes organizado por Fira de Barcelona, ha confirmado este martes como ponentes al líder del 'think tank' Futurist.com, Nikolas Badminton, y a la fundadora de Women in Tech Global, Ayumi Moore Aoki.

El evento, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre conjuntamente con el Tomorrow.Mobility World Congress en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, contará con más de 600 ponentes que hablarán sobre "transformación urbana desde una perspectiva multidisciplinar", ha informado la entidad ferial en un comunicado.

Badminton es experto en inteligencia artificial y ayuda a empresas e instituciones a "desarrollar sus capacidades mediante predicciones estratégicas", además de prepararlas para contextos complejos.

Las contribuciones principales de Moore Aoki se centran en "cerrar la brecha de género en la tecnología y empoderar el talento a nivel mundial".

Además, el programa del congreso contará con la participación de nombres como la directora regional de ONU Mujeres en América y el Caribe, Bibiana Aido; o el director adjunto de la ITU Telecommunication Standardization Bureau, Bilel Jamoussi.