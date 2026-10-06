Novameat, Ingredalia, Darwin, IOVI, FPS, Disproquima, Collo y BrainR, premios FoodTech Awards

Los galardonados en los premios Foodtech Awards - FURA DE BARCELONA

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los premios FoodTech Awards 2026 han reconocido a Novameat, Ingredalia, Darwin e IOVI en la categoría de Emprende, y a FPS, Disproquima, Collo y BrainR en la categoría Innova, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

Los galardones se han entregado en el marco de Alimentaria FoodTech 2026, que se celebra entre este martes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y que reúne a más de 330 empresas expositoras de 22 países.

Estos premios condecoran proyectos empresariales por su contribución a la competitividad y al desarrollo del sector, y también se ha galardonado a los académicos Buenaventura Guamis y Francisco Martínez Mojica, en los primeros premios al Mérito Científico.

El director del evento, Ricardo Márquez, ha explicado que la voluntad es "dar visibilidad al ecosistema emprendedor foodtech y reconocer aquellas iniciativas con mayor potencial para contribuir a la competitividad y resiliencia de la industria alimentaria".

El encuentro presenta las últimas innovaciones en maquinaria, procesos, ingredientes y soluciones tecnológicas para la industria de la alimentación y las bebidas.