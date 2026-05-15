Padel World Summit 2026 reunirá a las 20 empresas emergentes "más disruptivas" del sector

Edición anterior de Padel World Summit - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Padel World Summit prevé reunir a las 20 empresas emergentes "más disruptivas" del pádel del 26 al 28 de mayo en el recinto Gran Via de la Fira de Barcelona, en l'Hospitalet de Llobregat.

En el 'Innovation Arena', las empresas mostrarán "cómo la tecnología puede transformar e impulsar un deporte y la industria que lo rodea", informa la Fira en un comunicado este viernes.

Este espacio contará con tres zonas --Start-up zone, Investment Lounge, Innovation Stage-- donde las empresas podrán mostrar sus soluciones, participar en un foro de inversión y presentar sus productos a inversores.

PREMIO A LA STARTUP DEL AÑO

Además, se entregará un premio a la mejor startup del año y se organizará un programa de conferencias y mesas redondas en que se explicarán las características de los mercados estadounidense, británico y neerlandés.

Las soluciones que se presentarán se centran, especialmente, en la sostenibilidad, la digitalización y el uso de la inteligencia artificial (IA).