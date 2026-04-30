El Padel World Summit 2026 suma 130 expositores y aumenta su superficie

El salón Padel World Summit - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Padel World Summit prevé sumar 130 expositores, de los que el 56% son internacionales, y aumentar un 35% su superficie comercial, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El evento se celebrará entre el 26 y el 28 de mayo en el pabellón 6 del recinto Gran Via de la institución ferial, que lo organiza junto a International Padel Cluster.

El salón acogerá a empresas de material y equipamiento deportivo; de construcción de pistas; especializadas en pavimentos deportivos e infraestructuras complementarias, y stands institucionales, federaciones y asociaciones del sector.

El director del encuentro, Alex Ponseti, ha explicado que el salón "acompaña el salto del pádel de fenómeno deportivo a industria global".

Además, durante el salón se celebrará la Global Padel Conference "donde anticipar tendencias y compartir conocimiento", una experiencia en vivo, el Innovation Arena y el Business Lounge.