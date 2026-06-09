Pagés (Barcelona Wine Week) fija como prioridad "construir valor" en el vino español

El presidente de Barcelona Wine Week y D. O. Cava, Javier Pagés - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Barcelona Wine Week (BWW) y de la D.O. Cava, Javier Pagés, ha fijado como prioridad del vino español de cara a los próximos cinco años "pasar de vender volumen a construir valor", con el objetivo de que la excelencia del producto se reconozca y se pague como merece.

"El futuro no se decidirá por quién vende más botellas, sino por quién genera más valor con ellas. Eso implica prestigiar territorios, comunicar mejor nuestras historias, apostar por la calidad y mejorar la rentabilidad para quienes trabajan la viña y elaboran vino", informa en un comunicado Fira de Barcelona este martes.

La próxima edición de BWW se celebrá en el recinto Montjuïc de la Fira del 8 al 10 de febrero de 2027.

Tras seis años al frente de BWW y ante el relevo de la presidencia del salón como de la D.O. Cava, Pagés considera que el sector afronta un momento exigente ante cambios de hábitos y las alternativas a las que hace frente el vino: "Soy optimista porque hay talento, pasión y capacidad de adaptación".

Sobre BWW, Pagés reconoce que le gustaría que siguiera siendo una plataforma al servicio de todas las regiones vitivinícolas y un espacio de encuentro donde se compartas conocimiento, se generen alianzas y se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, cree que la D.O. Cava llega al relevo de presidencia siendo "más sólida" que hace unos años, ya que se han impulsado cambios estructurales relevantes como la zonificación, la segmentación cualitativa, el refuerzo de los Cavas de Guarda Superior, se ha apostado por el origen y se ha impulsado la viticultura ecológica.