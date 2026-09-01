El primer 'Battery & Energy Storage Tech Europe' abordará el almacenamiento energético

Imagen del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del 'Battery & Energy Storage Tech Europe', que se celebrará entre el 8 y 9 de septiembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, abordará el almacenamiento energético y las tecnologías de baterías, informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

El nuevo congreso tiene el objetivo de impulsar la innovación y colaboración en este sector, uno "estratégico" para la competitividad industrial y la transición energética europea, ha defendido Fira de Barcelona.

El evento reunirá a más de 70 ponentes para la parte congresual, formados por expertos de empresas energéticas, fabricantes de baterías, centros tecnológicos, asociaciones e instituciones, así como a 50 empresas y entidades en la parte expositiva.

Los profesionales y expertos tratarán el sector en 4 ejes: aplicaciones industriales y emergentes; perspectiva tecnológica - BESS (Battery Energy Storage System); reciclaje y segunda vida, y política y regulación.

El objetivo del programa pasa por abordar algunos de los principales desafíos del sector, que mueve cerca de 58.000 millones de euros, y que Fira ha defendido que "está llamado a desempeñar un papel central en la estrategia industrial europea de las próximas décadas".