Puente felicita al sector logístico "en un mundo donde la disrupción ya no es la excepción"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la Nit de la Logística del SIL, organizado por el CZFB - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha felicitado este miércoles al sector de la logística en Barcelona por su labor en "un mundo donde la disrupción ya no es la excepción, sino que se ha convertido en la norma", en referencia a la imposición y suspensión de aranceles y a la situación en el estrecho de Ormuz.

Lo ha manifestado en la 'Nit de la Logística' del Salón Internacional de la Logística (SIL), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el Hotel Torre Melina Gran Meliá de Barcelona, y que ha tenido como anfitriones el presidente del CZFB y del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué.

A pesar de la situación geopolítica, el ministro ha dicho que las cadenas logísticas se adaptan y no por casualidad, sino por la labor de un sector "obsesionado con que las cosas lleguen a tiempo".

Por eso considera que el SIL (que se celebra esta semana en Fira de Barcelona Montjuïc) es una "cita imprescindible para el sector en el calendario de eventos importantes relacionados con el transporte" y que permite abordar soluciones inteligentes, como la IA, la capacidad de anticipación y de análisis predictivo.

LA PARADOJA DE UN SECTOR IMPRESCINDIBLE

También ha dicho que con la logística ocurre una paradoja: que cuanto mejor funciona menos se habla de ella, que nadie brinda por que un contenedor llegue a tiempo o por que el supermercado esté lleno, pero "basta con que se cierre un ruta comercial o que falle una cadena de suministro para que el mundo entero descubra de golpe" que este sector sostiene buena parte de la vida cotidiana de la población.

Para él, la logística no recibe ninguna felicitación cuando funciona, que es la mayor parte de las veces, "pero prueben a retrasar un pedido, a bloquear un puerto o a perder un contenedor. Se parece un poco a la política", ha ironizado.

Además ha destacado que las infraestructuras son fundamentales para el sector y ha reivindicado el impulso del Gobierno a los corredores Mediterráneo y Atlántico, que funcionarán como una "cadena vertebral" para la conexión con la red europea de transporte.

RÉCORD DE VISITAS

El SIL, organizado por el CZFB, ha empezado este mismo miércoles su 28 edición en Fira de Barcelona Montjuïc, donde reúne a 600 empresas y 250 expertos del sector de la logística y se prevé que reciba más de 15.000 visitantes hasta el viernes.

Entre los temas que se abordan este año destacan las tendencias que están transformando el sector logístico, como la IA, el big data, el IoT o el blockchain, y el salón cuenta también con una novedad: el espacio SIL Lab, dedicado a la innovación y que acoge a cerca de 80 'startups'.

PERE NAVARRO

Pere Navarro se ha mostrado muy satisfecho con la primera jornada de esta edición del SIL, que "ha ido muy bien", ha recibido muchas visitas y sirve como puento de encuentro en el sector para generar negocios y oportunidades, además de para buscar soluciones a los retos actuales.

Ha aludido a la canción 'The Best', con la que ha empezado el acto, para definir al sector, y ha dicho que esta noche sirve para celebrar que existe una gran comunidad que se reúne cada año, que trabaja unida, que está dispuesta a vencer retos, a generar soluciones "y hacer que el mundo continúe moviéndose" de manera innovadora, inteligente y comprometida con la calidad de vida de las personas.

BLANCA SORIGUÉ

Blanca Sorigué ha destacado la importancia de un sector del que ha dicho que mueve Barcelona y el mundo, que conecta empresas y territorios, y que esta noche es un momento para encontrarse con más cercanía y con orgullo compartido.

En este sentido, ha añadido que la logística también se construye generando alianzas y confianza, y ha celebrado que este miércoles se haya batido "un récord" de visitas en el SIL comparado con el año pasado.