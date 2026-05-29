El Puerto de Barcelona compartirá sus ejes estratégicos y grandes retos en la SIL 2026

Estand del Puerto de Barcelona en la SIL - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona participará en la 28a edición del Saló Internacional de la Logística (SIL 2026), que se celebrará del 3 al 5 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, con un programa para explicar los ejes estratégicos y grandes retos de la infraestructura, bajo el lema 'Impulsem el Port del 2030', informa en un comunicado este viernes.

Su estand mostrará los proyectos que se están impulsando desde el Puerto de Barcelona y su Comunitat Portuària y el programa reflejará buena parte de los grandes retos que se ha planteado el puerto a corto plazo, como son la innovación y la digitalización; la sostenibilidad y la transición energética; y el desarrollo de su V Plan Estratégico 2026-2030, así como los marcos estratégicos en los puertos del Estado y de Europa.

Además, diferentes presentaciones y mesas redondas que se realizarán en el Ágora del estand del puerto contarán con la participación de Puertos del Estado y los coexpositores del estand, como Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, Associació d'Empreses Estibadores Portuàries de Barcelona, ATEIA-OLTRA Barcelona, Col·legi Oficial d'Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona, CILSA, WTCB, Escola Europea-Intermodal Transport, Fundació Barcelona Port Innovation y Fundació Cares.

Destaca la mesa redonda dedicada a analizar los nuevos marcos normativos y su impacto en la gestión de los puertos: la reciente EU Port Strategy, aprobada por la Comisión Europea el pasado mes de marzo; y el Marco Estratégico que ha puesto en marcha Puertos del Estado.

La innovación tendrá también una presencia destacada con presentaciones dedicadas a explicar cómo la inteligencia artificial (IA) está facilitando la toma de decisiones, la eficiencia operativa y la competitividad en el puerto, y cómo la gestión de datos está mejorando la gestión de los hubs logísticos; una mesa redonda debatirá cómo instituciones, operadores y empresas tecnológicas pueden garantizar la ciberresiliencia portuaria.