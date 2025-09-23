Puerto de Barcelona participa en el Salón Náutico reafirmando su "liderazgo" en economía azul

El director general de ANEN, Jordi Carrasco; el presidente del Salón Náutico, Luis Conde; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director del Salón Náutico, Josep Antoni Llopart; y el director del Port Vell, David Pino - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona participará en la edición 2025 del Saló Nàutic Internacional de Barcelona 2025, que organiza Fira de Barcelona y se celebrará del 8 al 12 de octubre, reafirmando su "liderazgo en la economía azul y la vinculación puerto-ciudad", informa este martes en un comunicado.

El Àgora del puerto, ubicada a la Terminal Drassanes, se convertirá en el "centro neurálgico del debate y la divulgación" en esta edición del salón, con más de 30 actividades programadas, y será el punto de conexión entre el sector marítimo, la ciudadanía y los agentes sociales.

Estas actividades, diseñadas por el Puerto de Barcelona, en colaboración con el Barcelona Clúster Nàutic y la Fundació Barcelona Capital Nàutica, "ponen en valor el liderazgo de la ciudad en ámbitos como la sostenibilidad marina, la tecnología aplicada en el mar y la transformación social del sector".

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha afirmado que la programación del Àgora es una muestra del liderazgo del puerto y "de la voluntad de situar a Barcelona en el centro de las grandes tendencias globales del sector".

La programación estará centrada en seis grandes ejes temáticos: innovación y tecnología azul; sostenibilidad y medio ambiente marino; seguridad en el mar; regatas y competiciones; formación y empleos azules, y mujer e inclusión en el mar.