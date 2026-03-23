El Rey llega a la inauguración de Alimentaria & Hostelco 2026

El Rey Felipe VI (d) y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (i), durante la inauguración del Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas ‘Alimentaria 2026’, en la Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat este lunes - David Zorrakino - Europa Press
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Rey Felipe VI ha llegado sobre las 11.19 horas de este lunes a la edición 2026 de Alimentaria & Hostelco para encabezar la inauguración del evento, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta este jueves.
Ha sido recibido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.
Entre las autoridades también estaba el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig.
En representación del evento, han asistido el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el presidente del consejo de administración de Fira, Pau Relat.
También estaban el presidente de Alimentaria, Toni Llorens, el presidente de Hostelco, Pere Taberner, la directora de Alimentaria, Anna Canal y la directora de Hostelco, Céline Pérez.
3.300 EMPRESAS
La edición de este año prevé reunir a más de 3.300 empresas, un millar de las cuales provenientes de 70 países, un 30% del total.
Esta edición también prevé superar los 110.000 visitantes y generar un impacto económico de 180 millones de euros.