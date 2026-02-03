Rutllant (Clúster Audiovisual) prevé un crecimiento anual del 5% y pide más capital privado

Archivo - (I-D) El presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, el secretario de Empresa de la Generalitat, Jaume Baró, y el director general de ISE, Mike Blackman, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, ha vaticinado que el sector audiovisual catalán mantendrá un crecimiento sostenido de entre el 4% y el 5% anual durante los próximos ejercicios, aunque ha instado a atraer más capital privado para incentivar este dinamismo.

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press este martes, en el marco del Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el viernes y que cuenta con 89 empresas catalanas, convirtiendo al territorio en el sexto con mayor representación en este salón.

Tras alcanzar una facturación de 9.120 millones de euros (el 3% del PIB catalán) en 2024, Rutllant considera que la industria audiovisual catalana ha entrado en una fase de "crecimiento natural" impulsada por la diversificación y la tecnología.

"El audiovisual ya no solo es cine o televisión; ahora es el pilar de experiencias inmersivas en museos, eventos corporativos, educación y sanidad", ha señalado Rutllant, quien califica a Barcelona como un 'hub' de congresos internacionales.

EL RETO DEL CAPITAL PRIVADO

Pese a las buenas expectativas, el presidente del Clúster ha identificado la atracción de inversión privada como el principal desafío para ganar dimensión: "Los gobiernos han hecho sus deberes, pero nos falta capital privado para tener empresas más grandes y que las 'startups' no se queden sin financiación", ha advertido.

En este sentido, ha abogado por realizar campañas de prestigio "de puertas afuera" para visibilizar el potencial tecnológico de Catalunya ante inversores internacionales.

"Debemos alzar la voz para atraer los capitales que nos permitan arriesgar más y sostener infraestructuras de primer nivel", ha subrayado.

INFRAESTRUCTURAS Y RETENCIÓN DE TALENTO

Precisamente sobre las infraestructuras, Rutllant ha puesto el foco en proyectos estratégicos como la Catalunya Media City en las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y la ampliación del Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa (Barcelona).

Según ha asegurado, estos instrumentos son "piezas del puzzle" imprescindibles para competir internacionalmente en la producción de series y cine de gran formato.

Respecto al talento, ha admitido que en el ámbito de la ficción el flujo ha sido "negativo" en los últimos años hacia centros como Londres, Madrid o Vancouver, pero asegura que en sectores como el videojuego y la inmersividad, Catalunya es un polo de atracción de profesionales.

"La Catalunya Media City debe servir para que los grandes operadores internacionales produzcan aquí y contraten aquí", ha afirmado.

ROBÓTICA E IA: LA NUEVA FRONTERA

Rutllant también ha destacado la transformación que está viviendo la producción con la incorporación de la robótica y la inteligencia artificial, citando el uso de brazos robóticos y drones en platós de televisión catalanes.

"La automatización permite planos antes imposibles y otorga una flexibilidad creativa total", ha explicado.

NUEVA FUNDACIÓN DEL AUDIOVISUAL

Finalmente, ha valorado positivamente el anuncio de este martes por parte del ISE, Govern y Barcelona sobre una fundación privada para apoyar al sector audiovisual más allá del evento.

"Me imagino que es una idea similar al Mobile World Capital a raíz del Mobile World Congress (MWC), que ha tenido un efecto espectacular en la industria. La idea es acabar dejando un legado", ha sostenido Rutllant, quien confía en que este instrumento permita fomentar la innovación y la creación de empresas en Barcelona.