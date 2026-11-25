Edición anterior del Saló de l'Ensenyament - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 del Saló de l'Ensenyament prevé reforzar el papel del encuentro como "espacio clave" de información, orientación y asesoramiento.

Fira de Barcelona ha explicado en un comunicado este miércoles que el encuentro se celebrará del 10 al 14 de marzo en el recinto Montjuïc de la institución ferial, y está previsto que reúna a toda la oferta educativa postobligatoria de Catalunya.

El salón está organizado por Fira de Barcelona en colaboración con las consellerias de Educación y Formación Profesional, y de Investigación y Universidades.

Los visitantes encontrarán servicios de asesoramiento, actividades, charlas, visitas guiadas y recursos específicos para ayudarles a conocer las diferentes alternativas de formación e identificar las opciones que mejor se adapten a sus intereses y aptitudes.

Entre las novedades de esta edición está la celebración, del 10 al 11 de marzo, de la 16 Feria de Empresas Simuladas SEFED, organizada por la Fundación Inform y que permite a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos en entornos que replican el funcionamiento de una empresa real.