El salón de la logística SIL abre en Barcelona con 600 empresas, el 30% internacionales

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Logística (SIL) ha sido inaugurado este miércoles por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; el secretario de Empresa de la Generalitat, Jaume Baró; el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, y el presidente ejecutivo y la directora general del CZFB, Pere Navarro.

Hasta el viernes, el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona cuenta con 600 empresas (el 30% internacionales), 15.000 asistentes, 250 speakers, 80 startups y 160 novedades.

JOSÉ SANTANO

Santano ha asegurado que el ecosistema logístico catalán es "muy potente" y ha valorado el Puerto de Barcelona y el Port de Tarragona y la colaboración que realizan entre ellos.

También ha dicho que las transformaciones en las infraestructuras logísticas son "esenciales" para el desarrollo industrial de España y ha subrayado la inversión pública realizada para impulsar este desarrollo.

Sobre el SIL, que se celebra hasta el viernes, ha afirmado que "tiene un valor enorme porque pone luces largas y permite mirar más allá" en un sector que ha definido como importante y que da trabajo a 1,2 millones de personas en España.

JORDI VALLS

Jordi Valls ha destacado que el encuentro pone de manifiesto la "potencia logística de Barcelona, de Catalunya y de España".

Ha añadido que el sector logístico ha demostrado una "resiliencia extraordinaria" tras las diferentes crisis que ha sufrido el sector en los últimos años.

JAUME BARÓ

Baró ha celebrado que el salón "refuerza a Barcelona como hub tecnológico y logístico" del sur de Europa y ha dicho que es un espacio que permite tomar el pulso a un sector que ha dicho que es de referencia.

"La logística es una pieza clave en el ecosistema económico" catalán, ha dicho, y ha añadido que es uno de los pilares para que la economía sea competitiva.

PERE NAVARRO Y BLANCA SORIGUÉ

Navarro ha afirmado que "cuando la logística funciona, la economía funciona" y ha asegurado que es una buena noticia que el sector funcione.

Ha añadido que en la actualidad está "muy presente" la innovación, ya que la situación varía muy rápidamente a todos los niveles, por lo que las empresas del sector ya han aprendido que deben adaptarse a cambios que no se pueden prever.

Blanca Sorigué ha subrayado que "la logística inteligente mueve el mundo" y que está detrás de las empresas que exportan, las fábricas que producen o el día a día de las ciudades.