El Salón del Manga premia a 'My Hero Academia', 'Your Name' y 'Arashiyma'

Publicado 02/11/2018 18:46:28 CET

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras 'My Hero Academia' (Planeta Comic), 'Arashiyama, la montaña de los deseos' (Norma Editorial) y la película 'Your Name' (Selecta Vision) han sido algunos de los ganadores de los premios del Salón del Manga de Barcelona, que reconocen a las mejoras obras de manga y anime publicadas en España.

Los ganadores han sido 'My Hero Academia' en la categoría de Mejor Shonen; 'Yona, princesa del amanecer' (Norma Editorial), Mejor Shojo; 'Atelier of Witch Hat' (Milky Way Ediciones), Mejor Seinen; 'Yo-kai Watch', Mejor Kodomo, y 'Mi experiencia lesbiana con la soledad' (Fandogamia Editorial), como Mejor Josei.

'Arashiyama, la montaña de los deseos' (Norma Editorial) ha recibido el premio al Mejor Manga Español; 'Ataque a los Titanes' (Selecta Vision), el de Serie de Anime; 'Your Name' (Selecta Vision), Película de Anime; 'Jojo's Bizarre Adventure: Diamond is unbreakable' (Selecta Vision), Mejor Live-Action, y 'Sisterhood, the adventures of Bamba and Rocco' (Bamidala), Mejor Fanzine.