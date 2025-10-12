El Salón Náutico de Barcelona cierra su 62 edición con 18.000 visitantes y un "nuevo formato"

El Salón Náutico de Barcelona 2025, organizado por Fira de Barcelona - SALÓN NÁUTICO Y FIRA DE BARCELONA

Conde destaca "un primer paso firme hacia una experiencia más exclusiva y orientada al negocio"

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico de Barcelona cierra este domingo su edición número 62, en la que ha recibido a 18.000 visitantes, y en la que se ha aplicado un "nuevo formato", con más variedad de modelos, novedades y esloras.

El salón, organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), ha incorporado este año barcos de gran eslora, una experiencia "premium" y la ampliación del espacio expositivo al muelle de Barcelona, informan Fira de Barcelona y el Salón Náutico en un comunicado.

Según los organizadores, el perfil del visitante ha sido más "exclusivo", caracterizado por su alta capacidad de compra.

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha destacado que se ha dado "un primer paso firme hacia una experiencia más exclusiva y orientada al negocio".

El Salón ha contado con 200 expositores y 500 embarcaciones, 130 en el agua y un 24% de estas de gran eslora, con innovaciones y variedad de modelos de marcas como De Antonio, Girbau, Karnic Kumbra, Rodman, Sea Ray y Nuva, entre otras.

También se ha podido ver la exposición de la "mayor muestra de catamaranes de Europa", con 16 modelos nominados a mejor barco europeo del año.

NUEVAS PROPUESTAS

Además, se han estrenado nuevas propuestas como el Village, un espacio social y gastronómico con la propuesta culinaria del chef con dos estrellas Michelín Rafa Zafra.

Por otra parte, en el espacio de jornadas y conferencias Agora Port, organizado por Port de Barcelona, han participado más de un centenar de expertos en 30 sesiones en las que se ha debatido y reflexionado sobre grandes retos del sector náutico.