El Salón Náutico de Barcelona quiere reunir a toda la comunidad náutica con 170 expositores

David Pino, director Port Vell; Josep Antoni Llopart, director del salón; Luis Conde, presidente del salón; y Jordi Carrasco, director general de ANEN - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 63 edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona apuesta por "elevar la calidad de su oferta expositiva" para reunir a toda la comunidad náutica, con 170 expositores, más de 300 marcas representadas y más de 200 embarcaciones.

El evento, organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), tendrá lugar del 14 al 18 de octubre en los muelles de la Fusta y Marina Port Vell de Barcelona, informa Fira en un comunicado este miércoles.

Así, el salón contará con una amplia selección de embarcaciones de grandes marcas de todas las esloras, además de las muestras de catamaranes más amplias del calendario ferial náutico europeo.

Participarán firmas y astilleros como el Grupo Beneteau, empresa francesa líder mundial en la construcción de embarcaciones de recreo, que acudirá con sus marcas Beneteau, Jeanneau, Lagoon y Excess, tanto de motor como de vela.

Junto a este grupo estarán presentes empresas como Mercury, Fjord, Bluegame, Navan, Quicksilver, Sea Ray y X-Yachts y marcas de veleros de alta gama como Oyster, Amel e YYachts regresan al Salón Náutico de Barcelona tras varios años de ausencia.

"OFERTA EXCEPCIONAL"

El presidente del salón, Luis Conde, ha asegurado que está será "una de las mejores ediciones de los últimos años, con una oferta excepcional por su calidad, diversidad de modelos y variedad de esloras".

"Nos enorgullece especialmente que las principales marcas del sector refuercen su apuesta por Barcelona", ha añadido.

El director del evento, Josep Antoni Llopart, ha manifestado que en esta edición quieren reunir a toda la comunidad náutica, por lo que cuentan "con una oferta muy transversal para llegar tanto a quien quiera comprarse un barco como a quien desee iniciarse en el apasionante mundo de la navegación".

NAVEGACIÓN SOSTENIBLE

En esta edición, el Salón Náutico refuerza asimismo su apuesta por la innovación y la navegación sostenible y presentará una nueva área, el Innovation Dock, que reunirá una muestra de embarcaciones y gadgets 100% eléctricos.

Este espacio combinará área expositiva en tierra y demostraciones en el mar para ofrecer al visitante una amplia visión de las nuevas soluciones de movilidad náutica para evitar emisiones contaminantes y el impacto acústico.

Por su parte, el director general de ANEN, Jordi Carrasco, ha explicado que el sector náutico atraviesa un momento de transformación, con retos como la competitividad, la formación, la sostenibilidad y las nuevas formas de acceso a la náutica: "El salón de Barcelona es un espacio clave para tomar el pulso al sector y compartir la visión de las empresas sobre los principales desafíos y oportunidades que se abren en este nuevo contexto".