El Salón Náutico prevé una edición con cerca de 200 empresas aupado por el alza del sector

(I-D) El director del Saló Nàutic, Josep Antoni Llopart; el presidente del Saló Nàutic, Luis Conde, y el director general de Anen, Jordi Carrasco, durante una rueda de prensa, en el Real Club Nàutic de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico Internacional de Barcelona prepara su 63 edición, en la que prevé aumentar la presencia de las empresas expositoras, hasta entre 180 y 200, y aumentará su capacidad expositiva y el número de embarcaciones, en una edición aupada por el buen comportamiento del sector.

Así lo ha explicado el presidente del Saló Nàutic, Luis Conde, este viernes durante un acto de presentación de la edición de este 2026, junto al director del evento, Josep Antoni Llopart, y el director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen), Jordi Carrasco.

"Parece que las cosas están mejorando un poco para la náutica, es una buena noticia. En todos este tiempo ha habido de todo, la caída de Lehman Brothers, la pandemia, Ucrania... Muchas cosas que nos han ido frenando", ha explicado Conde, tras lo que ha celebrado que, por el momento, en los cinco primeros meses del ejercicio las matriculaciones de embarcaciones en España han aumentado un 10,6% interanual.

Organizado por Fira de Barcelona, la 63 edición del salón se celebrará del 14 al 18 de octubre en Barcelona, en el Port Vell y los muelles de la Fusta y de España, y cuenta ya con un 70% de espacio expositivo reservado, o 130 empresas.

Respecto al número de barcos, la cifra final dependerá de las esloras o el tamaño, aunque las previsiones pasan por entre 130 y 140 embarcaciones, y una superficie expositora, también mayor que el año anterior, de 8.700 metros cuadrados, de los cuales 6.000 ya están confirmados.

"La idea que tenemos este año más que nunca es acercar el Salón Náutico a la ciudad. Que se vea en el centro de la ciudad también lo que está pasando aquí" ha defendido Conde, mientras que Llopart ha puesto en valor el compromiso del evento con que Barcelona viva más el mar y el salón.

MÁS USUARIOS Y SECTORES

Respecto a la demanda, Llopart ha definido tres tipos de visitantes en el salón, que son las personas que quieren comprar una embarcación, pero también aquellas que ya cuentan con una y acuden para "completarla o actualizarla" y las que se han sacado la titulación recientemente.

"Hay que crear una futura cantera de usuarios y compradores, por lo que hay que pensar también contenidos para hacer el salón atractivo a las personas que quieran empezar a navegar", ha explicado el director del salón.

Así, esta edición incorpora novedades, como un espacio dedicado a los puertos deportivos y a los deportes acuáticos, instalado en el pabellón de acceso al muelle, con entre 40 y 50 empresas expositoras de sectores como el submarinismo, la vela ligera o el surf.

Llopart ha explicado que el objetivo no es crear espacios especializados en estas prácticas, sino acercarlas a los usuarios de las embarcaciones que acuden al salón y que las pueden incorporar a su actividad en los barcos.

ORGANIZACIÓN

Además del pabellón situado en la entrada del Moll de la Fusta, el salón acogerá en el propio muelle las embarcaciones a motor, tanto en mar como en tierra, así como una oferta de accesorios para los mismos, y el moll de España y el Port Vell se ubicarán los catamaranes y veleros, que Llopart ha valorado que "marcarán la tendencia del salón en los próximos años".

También incluirá áreas de ocio y experiencias en el edificio del Port Vell, con una oferta gastronómica, conferencias y la 'Nit Náutica'.

TENDENCIAS DEL MERCADO

En representación del sector, el director general de Anen ha explicado que se está trabajando con el Gobierno para intentar sustituir el impuesto de matriculación para las compras de embarcaciones de más de 8 metros, que, ha dicho, "supone una barrera" para los compradores y mantiene el tamaño de gran parte de las embarcaciones que se compran por debajo de ese tamaño.

También ha destacado la importancia de aumentar el espacio en los puertos y el rediseño de los mismos, para acoger más embarcaciones, y adaptar las infraestructuras para acoger más espacios para la reparación.