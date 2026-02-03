Sàmper asegura que mantiene reuniones diarias con puertos y sectores afectados por Rodalies

El conseller Sàmper en el salón ISE. - EUROPA PRESS

Ha dicho que la prioridad es restablecer el tráfico normal

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que su departamento mantiene reuniones diarias con el Puerto de Barcelona y el Port de Tarragona, y comenzará a hacer lo mismo con representantes de los sectores económicos "más afectados" por los cortes de Rodalies.

Lo ha dicho este martes en una visita al Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y en la que ha explicado que desde el departamento mantienen reuniones con las dos infraestructuras y representantes de la Conselleria de Territorio "para actualizar el estado de las obras y la afectación que pueden tener en las mercancías".

Además, ha añadido Sàmper, este martes se reunirán también por primera vez con entidades del sector químico y logístico, como es la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FedeQuim), "para empezar a evaluar cuál puede ser el impacto" de estos cortes.

IMPACTO ECONÓMICO

El objetivo de estas reuniones pasa por restablecer el tráfico normal de mercancías lo antes posible, ha dicho textualmente, y poner cifras al impacto económico y en el movimiento comercial.

Respecto a la afectación en la movilidad de mercancías, el conseller ha explicado que la afectación de Renfe "no es la que probablemente" se piensa que tiene, ya que existen otros operadores privados y la cifra se basará en el porcentaje de afectación que cada compañía en concreto tenía con Renfe.

TUNEL DE RUBÍ

Preguntado por el túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías y que ha tenido que cerrarse por una grieta, Sàmper no ha concretado una fecha concreta para la reapertura y ha remitido a Adif.

"Nosotros no estamos gestionando las reformas y obras que se tienen que hacer y, por tanto, no tenemos ni capacidad ni legitimación para decir cuál es la fecha correcta. Cuando Adif nos lo diga, lo comunicaremos", ha dicho.