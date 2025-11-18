El sector de la piscina prevé crecer un 5% en 2025 y 2026 por su rol como "refugio climático"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El director general de la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina (Asofap), patronal del sector de la piscina, Agustí Ferrer, estima en un 5% el crecimiento del sector en 2025 y prevé que este aumento se sitúe entre el 3% y el 5% en 2026 debido a "la demanda social y a su rol como refugio climático".

Así lo ha explicado en una atención a los medios en el marco del inicio del salón Piscina Barcelona 2025, que se celebra del lunes al jueves en el recinto de Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona, acompañado del presidente ejecutivo de Fluidra y del comité organizador del evento, Eloi Planes, y del director general, Ángel Celorrio.

Tras cerrar el primer semestre con un crecimiento del 5,19%, superior a los dos últimos años, y una facturación que superó los 1.600 millones de euros, según el Barómetro Sectorial de la Piscina en España de Asofap, la previsión del cierre del año y de 2026 "va en esa línea", con aumentos de hasta el 5%, asegura Ferrer.

"El sector de la piscina es un contribuyente neto al PIB español porque generalmente crece dos o tres veces más que la media nacional de la economía", destaca el director general de la patronal, que sostiene que España cuenta con 1,3 millones de piscinas, siendo el segundo mercado europeo y el cuarto en el mundo en instalaciones.

A su parecer, esto se debe a que "hay una demanda social de piscinas históricamente en España, fruto de un tema climático que hace que también haya más necesidad de tener refugios climáticos", al tiempo que destaca su papel como vínculo comunitario.

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO

Uno de los pilares de la presente edición del Piscina Barcelona es reivindicar las soluciones sostenibles y de ahorro energético, algunas con inteligencia artificial (IA), presentadas en el salón.

"El parque de piscinas consume aproximadamente un 1% del total del agua suministrada en España. Por tanto, es ridículo y este es un tema superado, porque el mercado ha hecho los deberes desde antes de la pandemia", subraya Ferrer, quien también reivindica el papel de las piscinas como gran activo, en sus palabras, del sector hotelero.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Piscina Barcelona 2025 está celebrando su "edición más tecnológica", con un espacio dedicado a la innovación, la Innovation Zone, y novedades vinculadas a los robots autónomos, climatización eficiente o mantenimiento controlado desde el móvil.

En este sentido, Eloi Planes puntualiza que la IA, así como la conectividad de la piscina, "son tecnologías que ayudan en los retos de sostenibilidad, en temas de eficiencia energética, robots que limpian instalaciones o sistemas de control más ágiles".

Una de las principales innovaciones en este ámbito que se presentan en el salón es el Aiper Scuba N3, un robot que cuenta con una visión mediante IA que detecta residuos con precisión para una limpieza más inteligente de las instalaciones.

"Los robots utilizan un software de navegación que funciona como una rumba. En este caso, la cámara irá reconociendo y recoge la suciedad que detecta, no limpia toda la piscina, lo que implica más eficiencia en la batería", argumenta a Europa Press el Country Manager Iberia, Italy & Mid East de Aiper, Enric Clos.

AGUA DE LLUVIA

El director de Corporate Venturing de Fluidra, David Tapias, añade en declaraciones a Europa Press que la compañía trabaja con Aqua España para elaborar una guía de buenas prácticas sobre cómo aprovechar el agua de lluvia para las piscinas.

"Muchos municipios tienen la obligación de instalar depósitos de agua y de recogida de agua fluvial. Proponemos que esta pueda usarse en la piscina con un tratamiento en lugar de tirar el agua de la red", apunta.