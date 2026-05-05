El sector de la robótica en Catalunya duplica su tamaño con una facturación de 974 millones

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante la inauguración de Advanced Factories - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de la robótica en Catalunya ha duplicado su tamaño en los últimos cinco años, hasta generar un volumen de negocio de 974 millones de euros en 2024, según datos del último informe de Acció compartidos este martes por el Govern en un comunicado.

Los datos los ha explicado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, durante el acto de inauguración de Advanced Factories, el salón de automatización, robótica e Industria 4.0 que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona hasta el jueves.

Según el conseller, las cifras reflejan la robustez del tejido de pymes industriales de Catalunya, a la vez que "evidencian el potencial de la robótica y de las tecnologías de la industria 4.0 para reforzar la competitividad del sector productivo".

"Eventos como el Advanced Factories son clave para acelerar la transformación digital de la industria catalana y facilitar que más empresas incorporen soluciones de robótica y automatización", ha continuado el conseller.

ESTUDIO

En total, los datos del informe señalan que el sector de la robótica en Catalunya está formado por 311 empresas, que emplean a 4.634 personas, de las cuales un 87% son pequeñas o medianas empresas, y el 14,5% son 'startups'.

La cadena de valor de la robótica en Catalunya, por su parte, está compuesta en un 18% por fabricantes de robots, un 38% son integradores, que diseñan y construyen las instalaciones de soluciones automatizadas, mientras que otro 44% son compañías de la industria auxiliar, como proveedores de componentes.

Por sectores de aplicación, el 72% de las empresas proporciona soluciones aplicadas a la industria, principalmente para los campos de la automoción, la alimentación o el 'packaging', mientras que también destaca el uso para el sector servicios.

INVERSIÓN

También durante los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, Catalunya ha captado un total de 14 proyectos de inversión extranjera en robótica, lo que supone una inversión de casi 58 millones de euros y la creación de más de 600 puestos de trabajo.

Catalunya se ha posicionado como la sexta región en todo el mundo por número de proyectos captados, así como la segunda a nivel europeo y la primera a nivel estatal, donde acumula más de la mitad de los proyectos en España.