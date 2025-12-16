Seleccionadas las 49 pymes tecnológicas que estarán en el Pabellón de España en el MWC 2026

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo(c), durante una sesión en el Pabellón España en el MWC 2025. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Red.es ha publicado el listado de las 49 pymes tecnológicas que tendrán un espacio en el Pabellón de España en la edición 2026 del Mobile World Congress (MWC), en un comunicado este martes.

El salón se celebrará del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y las pymes dispondrán de un estand personalizado en el Pabellón, donde mostrar sus productos y servicios, así como acceso a espacios destinados a la labor comercia.

También podrán participar en las actividades que organiza Red.es durante el encuentro, entre las que hay conferencias, mesas redondas y presentaciones, así como un calendario de networking.

Además, podrán beneficiarse de un catálogo de servicios para "sacar el máximo aprovechamiento a su participación en el Congreso", tales como un servicio de captación de leads y presencia en contenidos promocionales, entre otros.

Las empresas participantes en la edición 2025 del MWC han estimado que su presencia en el salón les permite generar un volumen de negocio de 26,5 millones de euros.