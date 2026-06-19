Skepta y Kelis reparten grime, hip-hop y R&B al público del Sónar

Primer día del festival Sónar 2026, a 18 de junio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

La neoyorquina ha mezclado temas suyos con éxitos dance

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

El rapero Skepta y la cantante Kelis han protagonizado la jornada del viernes del Sónar 2026 con el hip-hop como punto en común, si bien la neoyorquina se ha inclinado por mezclar sus temas de R&B con éxitos pop, y el de Londres ha exhibido su 'grime' de sello británico.

Ya desde antes de la actuación de Kelis, una multitud visiblemente más numerosa que la de la del jueves ha comenzado a agruparse sobre el césped artificial del SónarVillage, en una estampa que recordaba las horas álgidas del ahora extinto Sónar de Día en Montjuïc.

A las 20.15 horas, la cantante ha dado comienzo a un repertorio encabezado por 'Caught Out There', '22nd Century', una aclamada 'Millionaire' y 'Get Along With You', sirviéndose de una DJ y de coros y batería en directo.

Luciendo cabellera teñida de rojo chillón, gafas de sol y una camiseta con la imagen del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha proseguido haciendo gala de su voz profunda con 'Trilogy', 'Midnight Snacks', 'Bossy' y 'Forever Be', entre otros.

MEZCLA Y REMEZCLA

Kelis Rogers, que se graduó de cocinera en la academia francesa Le Cordon Bleu en 2010, ha revelado hacia la mitad del concierto su receta secreta para el público del recinto Gran Via de Fira de Barcelona: canciones suyas de hip-hop, R&B y soul mezclados con temas de otros artistas de música pop y dance.

Así, entre otros, han sonado 'Jamaican (Bam Bam)' de Hugel & Solto y 'Tití Me Preguntó' de Bad Bunny antes de 'Spaceship', tema propio; más tarde, ha mezclado su famoso 'Milkshake' con 'Smells Like Teen Spirit', de Nirvana; 'Rattle', de Bingo Players, y 'I Feel Love', de Donna Summer, para resultar en su colaboración con Calvin Harris, 'Bounce', y después ha cantado '4th of July (Fireworks)' por encima de 'Glue' de Bicep.

Esta particular mezcla ha convencido a un público que, tras la 'Acapella' final, ha mandado sus felicitaciones a la chef en forma de aplausos y vitoreos, cerrando una actuación con la que la neoyorquina inicia su gira de 2026.

AL OTRO LADO DEL CHARCO

Si Kelis ha ofrecido una visión eminentemente americana del hip-hop y el R&B, Skepta ha hecho lo propio, una hora más tarde, con un giro inconfundiblemente británico del género: el 'grime', estilo que él mismo ha popularizado con discos como 'Konnichiwa' o 'Ignorance is Bliss'.

No es de extrañar, pues, que muchos de los asistentes anglosajones del Sónar hayan acudido puntuales a escenario principal, a las 22 horas, a escuchar lo que Joseph Olaitan Adengua Jr tenía para ofrecerles en el escenario principal: 60 minutos de energía frenética con denominación de origen 'North London'.

El británico-nigeriano ha comenzado con 'Shutdown', 'Back 2 Back' --uno de los temas de su EP junto a Fred Again..-- y 'Cops & Robbers', cuyo infeccioso 'beat' estilo UK-garage corre a cargo de Sammy Virji, que pincha en el Sónar solo unas horas después.

Con un DJ que ha ido tirándole base tras otra, espectáculo de humo incluido y con la cara tapada, las barras del londinense han resonado sobre los bajos temblorosos de 'That's not me' y las cajas trap de 'Gas me Up', ante un SónarClub que no ha terminado de llenarse.

El británico ha proseguido con temas como 'Toxic' --un 'featuring' con Playboi Carti--, 'It Ain't Safe', 'Bullet from a Gun' y 'Papi Chulo', y ha encendido la traca final con 'Praise the Lord' --que lanzó con A$AP Rocky--, 'Aloe Vera' --con el nigeriano Asake-- y 'Victory Lap', tema homónimo del EP con Fred Again..

OTROS LUGARES, OTROS ESTILOS

La programación del viernes también se ha movido por otras coordenadas, tanto geográficas como musicales: en el SonarHall, al atardecer, Daito Manabe ha ofrecido su show creado con herramientas del laboratorio de IA de Google DeepMind, a cuyos responsables conoció, precisamente, en el Sónar 2025.

El japonés ha ofrecido una sesión de breaks trepidantes y sincopados, interrumpidos puntualmente por pasajes ambientales, con efectos visuales en 3D distorsionados al ritmo de la música.

A lo largo de la tarde han podido verse también las propuesta del dúo catalán Ani in the Hall, 'Intel·ligència Romàntica', que reimaginan canciones folk y fábulas con percusión electrónica; el español Baby Pantera, que ha dejado atrás su faceta de productor de trap para adentrarse en el trance, y el irlandés Cormac, con una sesión que ha reivindicado la cultura 'queer' de club.

La noche sigue con el proyecto 'Stoor' del holandés Speedy J, que improvisa desde las 20 horas junto a Fjaak, KiNK y Nene H una sesión de techno y derivados que se alargará hasta las 3 de la madrugada; con el jungle y breakbeat alocado de Nia Archives, y con la sesión 'The Resistance' de la DJ belga Charlotte de Witte, que se prevé hipnótica y trepidante, como platos fuertes.