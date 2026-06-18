El Sónar traslada el espíritu de Montjuïc a Gran Via para abrir su edición de 2026

Primer día del festival Sónar 2026, a 18 de junio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). El festival Sónar 2026 abre este jueves una nueva edición en la que cambiará su formato y tendrá toda la programación musical en el rec - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Sónar de Barcelona ha trasladado el espíritu del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en el que antaño se celebraba el Sónar de Día, al recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que desde este año agrupa todas las actuaciones y al que han comenzado a acudir los primeros asistentes desde la tarde de este jueves.

El festival ha abierto sus puertas a las 17 horas, con The Prodigy, Skepta, Kelis, Amelie Lens, Charlotte de Witte y Cabaret Voltaire como cabezas de cartel a lo largo de 3 días, así como programación infantil (Sónar Kids, en el Parc del Fòrum) y profesional y experimental (Sónar+D, en la Llotja de Mar).

A lo largo de la tarde, los asistentes han empezado a distribuirse por los 4 escenarios abiertos durante esta jornada, SonarHall, SonarPark, SonarCar y SonarVillage, escenario central del extinto Sónar de Día, en el que se ha colocado el suelo de césped artificial como se hacía en Montjuïc.

"DE MUY BUENA MANERA"

El director de comunicación y márketing de Sónar, Miquel Trullols, ha asegurado a Europa Press que el público ha recibido "de muy buena manera" el nuevo formato, no solo por el ritmo de venta de entradas, sino por las caras de la gente.

"Teníamos muchas ganas de enseñarlo porque hace muchos años que trabajamos en esto, no ha sido algo improvisado", ha dicho.

Con una previsión de asistencia similar a la del año anterior, cerca de 161.000, Trullols ha afirmado que, después de cada cambio, el público siempre se "comporta diferente", y que las primeras horas siempre son más tranquilas, pero que la acogida está siendo buena.

HOUSE, POP Y LATINEO PARA EMPEZAR

El pistoletazo de salida lo ha dado la DJ argentina Loli Zazou, que ha formulado una explosiva combinación de house, pop y ritmos latinos.

Sirviéndose de tres bailarinas sobre el escenario, ha arrancado los primeros bailes a las decenas de asistentes que desde las 17 se han congregado en el césped artificial del SónarVillage bajo la sombra para evitar las zonas más soleadas.

'ORGANYSMO'

También desde primera hora se ha podido ver la instalación inmersiva 'Organysmo' de LedPulse, situada en medio de uno de los pabellones, con esculturas en forma de prisma hechas de miles de LEDs colgando del techo que van apagándose y encendiéndose, y un cristal que lo refleja situado en el suelo.

La obra ha levantado la vista de los asistentes, que también han podido escuchar el audio espacial sincronizado con las luces.

LA SOFY Y SPEEDY J

A las 18, La Sofy ha tomado el SónarPark ante un público todavía tímido, ante el que ha desplegado a su dembow, trap y reggaetón con visuales llenas de memes y referencias 'gen-Z'; en paralelo, el SónarVillage, ha acogido a la multiinstrumentalista Arp Frique que, acompañada de The Perpetual Singers, ha ofrecido funk y góspel lleno de 'groove'.

Asimsimo, desde las 19 horas, Speedy J hace de anfitrión de su proyecto 'STOOR', en el que el veterano DJ holandés invita a músicos, artistas visuales y compañeros de profesión para ofrecer sesiones únicas ininterrumpidas de techno y géneros adyacentes, que este jueves se extenderán hasta la medianoche y el viernes y el sábado, hasta las 3 de la madrugada.

La jornada sigue con el trap descarado de Metrika, uno de los nombres destacados de la escena urbana española de los últimos años; el synth-pop e industrial de los pioneros Cabaret Voltaire, y el techno y electro house de alto voltaje de Boys Noize, entre otros.