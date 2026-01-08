Souvenir Expo Spain 2026 prevé reunir a fabricantes, diseñadores y distribuidores

Edición anterior de Souvenir Expo Spain. - SOUVENIR EXPO SPAIN

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Souvenir Expo Spain prevé reunir a fabricantes, diseñadores, distribuidores, mayoristas y compradores profesionales, informa la organización este jueves.

El encuentro se celebrará en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona entre este viernes y domingo, y se "consolida como la única feria profesional especializada en souvenirs, regalos turísticos, moda de verano y productos vinculados al turismo" de España.

El objetivo es impulsar "un sector clave para la economía turística", que ha señalado que está en una, en sus palabras, clara tendencia de crecimiento y que supere los 108 millones de euros este año.

El director del salón, Fabio Nardella, ha señalado que el souvenir "ha dejado de ser un producto accesorio para convertirse en una pieza fundamental de la experiencia turística".

La voluntad del encuentro es ser un escaparate de las principales tendencias del sector, con una creciente apuesta por la sostenibilidad, la personalización de productos y el diseño como elementos diferenciales del souvenir contemporáneo.