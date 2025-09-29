The District 2025 prevé generar un impacto económico de 35 millones

The District 2025 generará un impacto económico de más de 35 millones, según la organización. - THE DISTRICT

Se celebrará del martes al jueves en Fira de Barcelona Gran Via

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón inmobiliario The District 2025 generará un impacto económico de más de 35 millones de euros, en una edición en la que prevé la asistencia de más de 14.000 directivos, informa la organización en un comunicado este lunes.

Se celebrará entre este martes y el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde identificará nuevas oportunidades de inversión y descubrirá las macrotendencias del mercado inmobiliario de la mano de los fondos como Patrizia, TPG, Greykite, Tikehau o Starwood.

Bajo el lema 'Ready, Set, Invest', esta edición pone en valor el "contexto favorable" para realizar operaciones, marcado por la bajada de tipos tanto por parte del Banco Central Europeo (BCE) como de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), y por un sentimiento de mayor optimismo en el capital, según los organizadores.

La industria y la inversión se podrán citar y hacer transacciones en la zona de hospitalities de The District, en la que 357 firmas han trasladado sus oficinas, se organizarán más de 1.400 reuniones y se recibirá a más de 2.500 inversores de todo el mundo.

Uno de los protagonistas del evento es Italia --país invitado--, amparado por "el desempeño que ha mostrado en los últimos años a raíz de su parque inmobiliario, su turismo global, los incentivos públicos disponibles y la capacidad de suelo y energía".