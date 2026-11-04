Tokyo gana el premio Smart City 2026 del SCEWC de Barcelona por su modelo urbanístico

Gil durante su intervención. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto urbanístico 'C3 Powering Tokyo', impulsado por la oficina de servicios digitales Bureau of Digital Services del Gobierno Metropolitano de Tokio, ha recibido el premio Smart City 2026 en la ceremonia de entrega de los World Smart City Awards 2026, celebrada en el marco del Smart City Expo World Congress (SCEWC) en el recinto de Fira Gran Via de Barcelona.

La iniciativa sitúa a los residentes en el "centro de la transformación digital y de la inteligencia artificial para mantener la calidad de vida en una megaciudad de 14 millones de habitantes", en un modelo diseñado para ser adoptado por otras urbes y cuya distinción ha recogido la gobernadora Yuriko Koike.

En el mismo acto, el proyecto 'Mi Casa en Bogotá', desarrollado por la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá (Colombia), ha obtenido el galardón en la categoría de vivienda 'Housing', introducida por primera vez en esta edición dentro del certamen HOWS Barcelona, y que lo ha entregado el teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls.

La propuesta colombiana ha sido reconocida por su combinación de vivienda asequible, renovación de barrios y soluciones de movilidad urbana.

RAQUEL GIL

Durante la ceremonia, la teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha destacado el valor de unos premios que reconocen a ciudades "capaces de aportar soluciones con coherencia y centradas en las personas".

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de la nueva categoría dedicada al acceso a la vivienda, al definirla como el reto principal del tiempo actual para garantizar el derecho de la ciudadanía a permanecer en sus ciudades.

La edición de 2026 de los World Smart City Awards ha registrado la participación de 533 propuestas procedentes de 68 países, mientras que el SCEWC, que se celebra hasta este miércoles, cuenta con la presencia de más de 1.100 expositores de 1.000 ciudades y más de 600 ponentes internacionales.

LIDERAZGO E INNOVACIÓN

En la categoría de Liderazgo, el galardón ha recaído en Bruce Katz, asesor principal del grupo de trabajo sobre la crisis nacional de vivienda de Estados Unidos y fundador de New Localism Associates, en reconocimiento a su contribución al fomento de la colaboración e impulso de políticas urbanas.

Por otro lado, la categoría de Innovación ha contado con dos ganadores compartidos: la entidad Surcoreana K-water (Daejeon) por la iniciativa 'Smart Village, Clean Energy', una comunidad con certificación ZEB que integra energías renovables y tecnologías ambientales; y la empresa LinQ Powr (Nairobi, Kenia) por 'Second-Life Uptime Hubs', un proyecto que reutiliza baterías de vehículos eléctricos en nodos solares para alimentar puntos de recarga y pymes en ciudades africanas.

SOLUCIONES BASADAS EN IA

Las aplicaciones de la inteligencia artificial han protagonizado diversos galardones, como en la categoría 'Living & Inclusion', donde ICLEI Europe ha recibido el premio por su programa de formación gratuita en IA para empleados públicos europeos 'AI Opportunity Fund'.

En la categoría de Movilidad, la Féderation Internationale de l'Automonile (FIA) ha sido galardonada por 'Risk-Based Road Scores', un gemelo digital impulsado por IA para reducir riesgos viales.

Asimismo, en 'Energy & Environment', la empresa rumana URBIOLED ha obtenido el premio por 'Smart Light for the Ones Left Behind', un sistema de alumbrado inteligente de 30.766 luminarias LED gestionado por IA que ajusta la luz según el clima.

En la categoría 'Enabling Technologies', la finlandesa Wapice ha sido reconocida por 'Open City Innovation Engine', una plataforma que transforma datos urbanos en servicios personalizados.

INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA

El ámbito del acceso a la vivienda también se ha extendido a la categoría 'Infrastructure & Building', donde ha sido premiada la Comisión Real para la Ciudad de Riad (Arabia Saudí) por el programa 'Tawazun', centrado en ofrecer suelo residencial asequible para fomentar la propiedad de viviendas.

Finalmente, en la categoría 'Governance & Economy', el Ayuntamiento de Madrid ha ganado el galardón por el proyecto 'Madrid Intelligence in Action', que integra un gemelo digital, gestión de datos e inteligencia artificial para optimizar la calidad del aire y la eficiencia energética y hídrica de la capital.