Tres proyectos del Healthcare Vallès de Cecot, seleccionados para el 4YFN

Los proyectos Imporfit.IA, Regemed y Sentir de la preaceleradora Healthcare Vallès de Cecot han sido seleccionados para participar en el 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress (MWC) 2024, que se celebrará del 26 al 29 de febrero de 2024 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Los proyectos han sido seleccionados en el Demo Day del programa de preaceleración Primer, que se ha realizado este viernes, ha explicado Cecot en un comunicado.

Los proyectos emprendedores se han escogido en base a criterios de viabilidad, innovación y potencialidad de impacto.