El TSJC anula el plan urbanístico del Hall Zero de Fira de Barcelona pero las obras siguen

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el plan urbanístico que avaló la construcción del nuevo Hall Zero de Fira de Barcelona en su recinto de Gran Via por un defecto de forma, aunque las obras seguirán, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' este miércoles, la sentencia, dictada en diciembre, ha anulado la modificación del Plan General Metropolitano que impulsó el Govern liderado por Pere Aragonès (ERC) junto al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El defecto de forma es la falta de los planos de información y ordenación que exige la ley, entre los que están la red hídrica, las áreas vulnerables por la existencia de riesgos naturales, los mapas de vulnerabilidad o la capacidad del territorio en contaminación atmosférica, entre otros.

Las fuentes de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat han explicado que el Govern estudia la sentencia para decidir si presenta un recurso de casación, ya que la sentencia no es firme.

El futuro Hall Zero permitirá a Fira de Barcelona sumar 40.000 metros cuadrados de exposición en Gran Via y alcanzar los 300.000 metros cuadrados, y las obras deberían terminar antes de 2028.