Veolia promueve la seguridad ecológica de las ciudades del futuro en el Smart City Expo. - VEOLIA

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha presentado sus soluciones para impulsar la resiliencia de las ciudades, la adaptación al cambio climático y la seguridad ecológica en el marco del Smart City Expo World Congress, que se celebra entre este martes y jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

Desde un parque inundable en Alicante, redes de energía renovable en Barcelona o la recuperación de residuos en Mataró (Barcelona), la empresa dedicada a equipos y soluciones de energía implementa herramientas que "protegen ciudades, reducen emisiones de CO2 y mejoran la eficiencia de los recursos".

En un contexto de desafíos como la escasez de agua, el aumento de la demanda energética y la gestión de residuos, Veolia pretende "proporcionar seguridad ecológica en todos los lugares donde opera", a través de su plan estratégico GreenUp, que tiene como objetivo descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales.

SOLUCIONES INNOVADORAS

En el Smart City Expo, Veolia ha presentado una simulación de su centro digital Hubgrade, demostrando cómo la inteligencia artificial puede anticipar riesgos climáticos, mejorar la toma de decisiones y maximizar la eficiencia operativa.

Con 20 centros en España, Hubgrade "ha demostrado un impacto ambiental medible", ahorrando 183.000 toneladas de emisiones de CO2 y 4,5 millones de litros de agua, según Veolia.

LA ECOFACTORÍA DE GRANADA

En la sesión 'Claves del éxito de la Ecofactoría en Granada', el Director País de Veolia en España, Daniel Tugues, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han compartido el caso de la Ecofactoría Sur de Granada, un modelo de colaboración público-privada y de descarbonización del ciclo integral del agua.

Esta infraestructura verde reutiliza el 100% del agua tratada, genera energías renovables y "revaloriza" los residuos.

Sobre la ecofactoría, Tugues ha hecho hincapié en que "ilustra cómo las ciudades pueden adaptarse, mediante soluciones efectivas y asequibles, a una nueva realidad en constante transformación", y ha asegurado que es un modelo replicable y adaptable a las necesidades de otras ciudades.