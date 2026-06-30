Vilajoana (Construmat) ve en la arquitectura el "motor" de innovación en la construcción

Xavier Vilajoana - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité organizador de Construmat, Xavier Vilajoana, ha asegurado que la arquitectura es "motor de cambio e innovación en la construcción", en una entrevista publicada por Fira de Barcelona este martes.

El salón se ha sumado a los actos de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura con un programa de actos como antesala a su 25 edición de mayo de 2027.

Ha explicado que la arquitectura "es la disciplina que conecta la visión con la ejecución", y que define cómo son los espacios e incorpora criterios de sostenibilidad, eficiencia y bienestar que ha definido de imprescindibles.

Vilajoana ha asegurado que "Barcelona siempre ha sido un referente internacional" en arquitectura y diseño urbano y que la capitalidad mundial refuerza esta idea.

Ha añadido que "es una oportunidad única para mostrar cómo el sector, junto a la arquitectura, puede liderar la transformación hacia modelos más eficientes, digitales y respetuosos con el medio ambiente".