Xosé Ballesteros recibirá el homenaje de la FGEE en Liber 2026 por su trayectoria editorial

El editor Xosé Ballesteros - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha decidido que Liber 2026 rinda homenaje a Xosé Ballesteros Rey, cofundador y director general de Kalandraka Editora, un proyecto que publica en todas las lenguas oficiales de la Península, informa este miércoles Fira de Barcelona en un comunicado.

Con este reconocimiento, la FGEE quiere destacar "su trayectoria profesional y su contribución al sector editorial, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, así como su compromiso con la edición de calidad, creación literaria, traducción y fomento de la lectura".

El Homenaje Liber a Xosé Ballesteros tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), durante la Gala Liber, en el marco de las actividades organizadas con motivo de la Feria Internacional del Libro que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Durante esta gala también se entregarán los Premios Liber 2026 en la Biblioteca Regional de Murcia (fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público); a la serie 'Anatomía de un instante' (mejor adaptación audiovisual); al suplemento ABC Cultural (fomento de la lectura en los medios de comunicación), y al escritor cubano Leonardo Padura (autor hispanoamericano más destacado).

PREMIO PARA CASA ANITA

Asimismo, se concederá el Premio Boixareu Ginesta a la Librería del Año a Casa Anita de Barcelona.

Xosé Ballesteros Rey es editor, escritor, traductor y especialista en literatura infantil y juvenil; es cofundador y director general de Kalandraka Editora, creada en 1998 y distinguida con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en 2012, ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a la creación de catálogos literarios de calidad ya la difusión de libros para lectores de todas las edades.