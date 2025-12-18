Diez heridos, dos críticos y otro grave, tras un accidente en la AP-7 Vandellòs (Tarragona)

Dos técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Cataluña mueven una camilla junto a una ambulancia durante un servicio y limpieza de EPIs, en Barcelona/Catalunya (España) a 19 de abril de 2020. - Pau Venteo - Europa Press

TARRAGONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

10 personas han resultado heridas, dos de ellas críticas y otra grave, tras un accidente en la AP-7 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) este miércoles sobre las 23.24 horas.

Los dos heridos críticos y el grave han sido trasladados por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) --que ha activado a 10 dotaciones del cuerpo por el incidente-- al Hospital Universitario Joan XXIII (Tarragona), ha informado el SEM en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De los 7 afectados leves, uno ha sido trasladado también al Joan XXIII, 3 han sido trasladados al CUAP de Cambrils (Tarragona) y otros 3 han sido dados de alta en el lugar de los hechos.