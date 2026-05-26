Unos 100 estudiantes se manifiestan en Barcelona en apoyo a docentes por el "conflicto" educativo

100 Estudiantes Se Manifiestan En Barcelona Para Apoyar A Los Docentes En El "Conflicto" Educativo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de estudiantes se han manifestado este martes por el centro de Barcelona en apoyo a las reivindicaciones de los docentes en el "conflicto" educativo de los últimos meses, y han exigido a la Generalitat que escuche las demandas del profesorado.

La manifestación se enmarca en la huelga estudiantil, en Secundaria y universidades, convocada en Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalanas (Sepc), por la que también se ha convocado una concentración a las 10 horas en Valencia.

La manifestación ha empezado hacia las 12.30 horas en plaza Universitat, después de que llegasen 2 columnas desde los institutos Montserrat Roig y Caterina Albert, donde se han producido piquetes.

Ha proseguido por calle Pelai, plaza Catalunya y calle Fontanella hasta plaza Urquinaona, bajando por calle Jonqueres y Via Laietana hasta llegar a la altura de la Jefatura Superior de la Policía Nacional hacia las 13.30 horas, donde algunos manifestantes han lanzado pintura a la fachada.

Han proseguido por Via Laietana y, en la fachada lateral del edificio de Correos, han colgado una pancarta con el mensaje 'Consellera dimissió. Ni Mossos a les aules ni botiflers al Govern'.

La manifestación ha finalizado a las 14.00 horas en plaza Idrissa Diallo, donde Via Laietana se encuentra con el paseo Colom, en la que los estudiantes han quemado imágenes con el logo de la Generalitat y del PSC.

Ahí se ha leído un manifiesto reprochando al Govern socialista que "infantilice" a los estudiantes y se ha clamado contra la privatitzación de la educación, la represión y la infiltración de Mossos en asambleas de profesores, así como contra el gobierno de la Generalitat Valenciana.

Durante la marcha se han oído cánticos como 'Si el jovent avança, ningú retrocedeix'; 'Estudia, estudia, no siguis policia', 'Generalitat, la paciència s'ha acabat', 'Niubó, aprèn, la pública no es ven' y 'Fora, fora, fora els Mossos de l'escola'.

Asimismo, se han podido leer pancartas como 'Estudiants en peu de guerra per l'educació pública' y 'Defensem l'ensenyament, tombem el rearmament'.

"DECLARACIÓN DE INTENCIONES"

La portavoz del SEPC, Tània Ros, ha remarcado en declaraciones a la prensa que la huelga de este martes es "una declaración de intenciones".

"Exigimos a las Conselleries que escuchen las demandas de los docentes, pero sobre todo que hagan de Conselleries de Educación y no, como están haciendo actualmente, de Conselleries de la patronal, de Conselleries del españolismo y de Conselleries incluso de los Mossos", ha afirmado.

Entre las reivindicaciones se incluyen más recursos para la escuela pública, mejores condiciones laborales, menos ratios y burocracia y una educación 100% en catalán, así como el rechazo al Plan Piloto para introducir Mossos d'Esquadra en algunos institutos.

LA "REALIDAD DE LOS CENTROS"

De cara a la mesa sectorial entre sindicatos y Educación prevista para la tarde de este martes, Ros ha insistido a la Conselleria que deben escuchar las exigencias del profesorado: "Las docentes, ellas conocen la realidad de los centros, y nosotros la suscribimos".

"Nosotros vivimos la misma realidad y sabemos que vivimos en una pública infrafinanciada, en unas condiciones lamentables en las que las docentes no pueden atender realmente nuestras necesidades como estudiantes", ha añadido.

Ha insistido en la importancia del papel de los estudiantes en movilizaciones anteriores, como el Plan Bolonia, el 3+2 o la reducción de tasas.