Unas 1.000 personas se manifiestan en Barcelona por un "salario digno" ante la subida de precios

CC.OO. y UGT lamentan el bloqueo de la patronal en las negociaciones para aumentar los salarios

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.000 personas se han manifestado este miércoles ante la sede de Foment del Treball en la Via Laietana de Barcelona, convocadas por CC.OO. y UGT de Catalunya, para reclamar un "salario digno" ante la subida de precios, contra el bloqueo de la negociación para subir salarios y para pedir una regulación del convenio de todos los sectores, según cifras de la Guardia Urbana.

Durante la concentración, los manifestantes han levantado pancartas con los lemas 'En defensa de la negociación colectiva en contra de los incumplimientos de la patronal', y 'Contra la precariedad, salarios dignos', y también se han escuchado cánticos como: "Exigimos un convenio justo".

En declaraciones a los medios durante la concentración, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, junto al de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha considerado que "es imprescindible tener un acuerdo salarial que sitúe un mínimo de incremento y la aplicación de la cláusula de revisión salarial", frente a la creciente inflación.

Ha insistido en que los responsables de la inflación no son la gente trabajadora, y ha apuntado a que se debe solucionar "no congelando ni bajando salarios, sino controlando los precios, especialmente los de la energía y los carburantes", sectores a los que acusa de hacer negocio de una situación de crisis.

En esta línea, Pacheco ha aseverado: "En el mismo momento en que las empresas eléctricas y energéticas se están forrando con beneficios caídos del cielo, al mismo tiempo que las empresas han decido repercutir en el precio de sus servicios y productos, se le pasa factura a la ciudadanía encareciendo la cesta de la compra".

Ha asegurado que el reparto de las rentas "en un momento de crisis de inflación" no se está produciendo con equilibrio para que la clase trabajadora no pierda el poder de compra y no se vuelvan a incrementar los niveles de pobreza laboral.

RESPUESTA "CONTUNDENTE"

Ha criticado que en Catalunya hay un bloqueo de la negociación de convenios colectivos, y se ha dirigido a Foment del Treball abogando que la solución a la inflación "no es un pacto de rentas para empobrecer al conjunto del país, como propone el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre".

De este modo, ha alertado de una respuesta "contundente" de los sindicatos con movilizaciones durante el próximo otoño si el Govern y la patronal plantean empobrecer el país para hacer frente a la inflación perdiendo la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, en sus palabras.