106 municipios de Tarragona, Barcelona y Lleida en peligro extremo de incendio este domingo

Mapa del Pla Alfa de los Agents Rurals de la Generalitat para este domingo - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

106 municipios de 17 comarcas de Tarragona, Barcelona y Lleida se encuentran en peligro extremo de incendio este domingo, con el nivel 4 del Pla Alfa de los Agents Rurals activo, han informado en un apunte en 'X'.

Además, se encuentra restringido el acceso a los espacios naturales de la Baronia de Rialb y la Serra de Mont-roig (Lleida).

También hay otros 294 municipios en peligro muy alto de incendio en Tarragona, Lleida, Barcelona y Girona.