106 municipios de Tarragona, Barcelona y Lleida en peligro extremo de incendio este domingo

Mapa del Pla Alfa de los Agents Rurals de la Generalitat para este domingo
Mapa del Pla Alfa de los Agents Rurals de la Generalitat para este domingo - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 11:03
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TARRAGONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

106 municipios de 17 comarcas de Tarragona, Barcelona y Lleida se encuentran en peligro extremo de incendio este domingo, con el nivel 4 del Pla Alfa de los Agents Rurals activo, han informado en un apunte en 'X'.

Además, se encuentra restringido el acceso a los espacios naturales de la Baronia de Rialb y la Serra de Mont-roig (Lleida).

También hay otros 294 municipios en peligro muy alto de incendio en Tarragona, Lleida, Barcelona y Girona.

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