11 detenidos tras 7 registros en el dispositivo contra el tráfico de armas y marihuana en Lleida

Dispositivo en marcha de los Mossos contra una red de tráfico de marihuana y armas en Lleida - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 11 personas tras realizar siete entradas y registros en Lleida y Seròs este martes por la mañana durante un dispositivo policial para desarticular una red presuntamente dedicada al tráfico de marihuana y armas.

También se han intervenido más de 1.000 plantas de marihuana, así como armas, dinero y una gran cantidad de munición metálica y semimetálica, informa el cuerpo en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

El despliegue policial ha contado con cerca de 200 efectivos, con agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Brigada Mòbil (BRIMO), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.