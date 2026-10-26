11 heridos del accidente de Fogars (Barcelona) están en la UCI o en la unidad de semicríticos

Evacuación de uno los pasajeros heridos del autocar - BOMBERS

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado que 11 de los heridos del accidente de un autocar en Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo por la tarde están ingresados en la UCI o en la Unidad de Semicríticos de diversos centros hospitalarios de Catalunya.

Según el nuevo balance de las 13.00 horas de este lunes, 2 pacientes están estables en la UCI del hospital de Granollers y otro en semicríticos; 3 pacientes están graves en la UCI del hospital Germans Trias; uno está muy grave en el hospital Sant Pau; 2 pacientes están graves en la UCI Pediátrica de Vall d'Hebron; otro está en la UCI del Parc Taulí de Sabadell y uno más en semicríticos del hospital Mútua de Terrassa.

Por otro lado, hay un paciente en estado grave que actualmente está en área quirúrgica del hospital Josep Trueta, donde también están ingresados 2 pacientes menos graves en observación en urgencias.

En cuanto al hospital Sant Pau de Barcelona, también hay un paciente grave y dos menos graves, así como otro leve en el área de pediatría.

El director médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Jorge Morales, ha explicado que todos son pacientes politraumáticos y será necesario esperar unas horas para conocer el alcance de las lesiones.