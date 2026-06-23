110 municipios de 12 comarcas catalanas en peligro "muy alto de incendio" este martes

Archivo - Un cartel anuncia peligro de incendio en el Parc Natural de la Serra de Collserola en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 110 municipios de 12 comarcas catalanas tienen activado el nivel 3 del Pla Alfa este martes, lo que supone un peligro "muy alto de incendio" por las altas temperaturas que se están produciendo y la baja humedad.

Así lo informa Agents Rurals en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, si bien Protecció Civil recuerda que está activada la prealerta del plan Infocat por los riesgos asociados que puede suponer la verbena de Sant Joan.

Concretamente, son en las comarcas de Lleida y Terres de l'Ebre (Tarragona) donde el peligro de incendio es más elevado, si bien es donde se registran las temperaturas más altas de todo Catalunya.

Por otro lado, en la Catalunya Central y en el litoral el nivel es alto, si bien Protecció Civil ha pedido prudencia de cara a esta noche.

Catalunya celebrará este martes por la noche la verbena de Sant Joan en un contexto marcado por la ola de calor, con temperaturas extremas y un elevado riesgo de incendios, por lo que la Generalitat ha reforzado las precauciones y ha apelado a la responsabilidad ciudadana.