El 112 recibe 1.587 llamadas por el fuerte viento en Catalunya hasta las 18 horas de este martes

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las 18 horas de este martes, un total de 1.578 llamadas relacionadas con los episodios de fuerte viento.

Los municipios con más llamadas han sido Calonge i Sant Antoni (106), Palamós (99) y Castell-Platja d'Aro (92), todos en la provincia de Girona, informa el 112 en un apunte en X recogido por Europa Press.

Por demarcaciones, Girona agrupa el 80,85% de las llamadas; Barcelona, el 10,78%; Lleida, el 4,88%, y Tarragona, el 3,49%.