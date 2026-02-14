El 112 recibe 378 llamadas por el viento en Catalunya desde la medianoche de este sábado

El 112 recibe 378 llamadas por el viento en Catalunya y los Bombers atienden 215 avisos - BOMBERS DE CATALUNYA

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 378 llamadas desde la medianoche de este sábado por el episodio de viento en Catalunya y los Bombers de la Generalitat han atendido 215 avisos desde las 19.00 horas de este viernes, concentrándose la mayoría de las actuaciones en las regiones de Terres de l'Ebre (Tarragona) y Tarragona.

Un 78% de los expedientes gestionados se han abierto para avisar de la caída de ramas o árboles y daños en el mobiliario urbano o en elementos inestables de edificios que han provocado afectaciones en coches aparcados, señales de tráfico y tejados con placas solares, ha comunicado el 112 en una publicación en la red 'X'.

La región de Terres del Ebre ha liderado los avisos con 75 servicios destacando municipios como Tortosa con 24 y Roquetes con 10, seguida de la región de Tarragona con 55 avisos y la Metropolitana Sud con 51, mientras que el resto de actuaciones se han distribuido entre el norte de Barcelona, Lleida, la zona central y Girona.

Ante el aviso de peligro muy alto emitido por el Servei Meteorològic de Catalunya, los Bombers han activado un refuerzo de personal M1 para toda la jornada que incluye la apertura de parques de voluntarios y el refuerzo de las unidades especiales GRAE y GRAF en las bases de Olot (Girona), la Seu d'Urgell (Lleida), Móra d'Ebre (Tarragona) y Girona, informa la organización en un comunicado este sabado.

Protecció Civil mantiene activada la alerta del plan Ventcat y insta a los ciudadanos a consultar la previsión meteorológica antes de salir y a llamar inmediatamente al teléfono 112 en caso de emergencia.