El 112 recibe 5.899 llamadas durante la noche de fin de año en Catalunya

Balance de las llamadas al teléfono de emergencias 112 durante la Nochevieja en Catalunya

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido 5.899 llamadas hasta las 8 horas de este jueves por 4.142 expedientes abiertos relacionados con las celebraciones de Nochevieja.

Por comarcas, el 56,88% de las llamadas provenía de la comarca del Barcelonès, un 11,33% del Vallès Occidental y un 8,04% del Baix Llobregat, informa el 112 en un apunte en X recogido por Europa Press.

La mayoría de las llamadas se ha recibido entre las 2 y las 6 horas de la madrugada de este jueves.