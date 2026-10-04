El 112 recibe 6.712 llamadas por el temporal de lluvia en Catalunya hasta las 11 de este domingo

Numerosas personas observan la crecida del río Besòs a causa de las lluvias torrenciales de la pasada noche, a 4 de octubre de 2026, en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 6.712 llamadas por el temporal de lluvia en Catalunya hasta las 11 horas de este domingo, con 4.849 incidentes.

La mayoría de llamadas se han producido en las comarcas del Barcelonès (43%), Maresme (20%), Vallès Oriental (11%), Vallès Occidental (11%) y Baix Llobregat (10%), han informado en un apunte en 'X'.

Por otra parte, los Bombers han atendido 206 avisos entre las 10 y las 11 horas y siguen trabajando con 9 dotaciones en el dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida en Pineda de Mar (Barcelona).